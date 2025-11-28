پخش زنده
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج، اشاره به روز مجلس و همچنین توجه به زیرساختهای مناطق مختلف در استان از مهمترین نکات مطرحشده توسط ائمهجمعه در شهرستانها بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان در خطبههای نماز این هفته شهرستان گفت: بخش بسیار زیادی از ظرفیتهای استان ایلام در ابدانان است که فعال شدن این ظرفیتها میتواند باعث اشتغال جوانان و درآمد زایی برای آنان شود.
وی در ادامه ضمن قدر دانی از صدا و سیما به خاطر رویداد رسانهای ایلام ایران، آبدانان ایلام گفت: مطالبه گری و نشان دادن ظرفیتها باعث امید آفرینی می شود که در این راستا برنامه استانی رویداد ایرانجان میتواند موفق عمل کند.
حجت الاسلام حسینی مجد امام جمعه ایوان در خطبههای نماز با اشاره به پیام رهبرمعظم انقلاب و شکست دشمنان در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: امروز مردم ببینند بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه، قدرت و عظمت و استقلال و عزت ایران و ایرانی در کجای عالم قرار گرفته و میبینیم منفورترین انسان در دنیای کنونی رییس دولت صهیونیستی است.
حجت الاسلام فرهادزاده امام جمعه بدره در خطبههای نماز با گرامیداشت هفته بسیج به سخنان شب گذشته مقام معظم رهبری درعظمت جایگاه بسیج ومسائل منطقه وجنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: آمریکاییها محور اصلی شرارت و جنگ و استکبار درجهان هستند و تا دست از این ذات شیطانی نکشند این استکبارستیزی در نظام ما وجود دارد.
حجت الاسلام فریادی امام جمعه شهرستان چرداول در خطبههای نماز جمعه شهر سرابله با اشاره به روز مجلس گفت: نمایندگان استان، نمایندگان تمام مردم هستند نه فقط شهرستان محل تولدشان و باید بدنبال حل مشکلات مردم باشند.
حجتالاسلام میهنپرست، امام جمعه چوار، در خطبههای نماز، ضمن تشریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف جایگاه بسیج گفت: معظمله در سخنان خود با اشاره به شکستهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران، بر اهمیت ارتباط بیشتر مردم با خداوند متعال و پرهیز از اسراف در همه بخشها از جمله انرژی تأکید کردند.
حجتالاسلام امرایی امام جمعه دره شهر در خطبههای نماز این شهرستان، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شجره طیبه بسیج گفت: بسیج یادگار بی نظیر امام خمینی (ره) است و امروز تفکر بسیجی نه تنها در داخل کشور بلکه فرهنگی است که عزت اقتدار و استکبار ستیزی را در خارج از مرزهای کشور به نمایش گذاشته است.
حجت الاسلام عظیمیفر خطیب جمعه دهلران در خطبههای نماز این شهر، با اشاره به اهمیت توجه به زیرساختها به منظور ارتقای سطح معیشت و اشتغال جوانان، از مسئولین استانی و ملی خواست برای بهره گیری از ظرفیت منابع به این شهرستان توجه شود.
حجتالاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبههای نماز این هفته شهر لومار به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم جهاد تبین در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر در جامعه ساز و کارهای مناسب برای محقق شدن این موضوع فراهم شود بی شک نقش بسزایی در تعالی جامعه بویژه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خواهد داشت.
سیدعلی حسینی احمدفداله، امام جمعه شهرستان ملکشاهی، در خطبههای نماز جمعهی شهر ارکواز با اشاره به ناترازیهای برق شهرستان، گفت: ما قبلاً هم اعلام کردهایم که در صورت تأمین اعتبارات لازم، حاضر هستیم پشتبام مسجد جامع شهر ارکواز را به پنل خورشیدی مجهز کنیم و از طریق این پنلها، مقداری از انرژی مورد نیاز شهرستان و حتی استان را تأمین کنیم.
حجتالاسلام آبرومند امام جمعه موقت مهران در خطبههای نماز شهرستان، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد: ملت ایران با همراهی دولت، در مقابله با فتنههای دشمنان پیروز شده است.