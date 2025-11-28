به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی و هادی حق شناس در پیام‌هایی فرا رسیدن، هفتم آذر، روز نیروی دریایی را به دلاور مردان نیروی دریایی راهبردی تبریک گفتند.

در متن پیام نماینده ولی فقیه در گیلان آمده است: هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی سرافراز ایران اسلامی، برای ما یادآور جلوه‌ای درخشان از غیرت ملی و اقتدار دفاعی کشور است.

در دفتر سراسر افتخار تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، هفتم آذرماه تبلور آزادگی، صلابت و غیرت فرزندان ایران اسلامی در حفظ و صیانت از مرز‌های پهناور آبی کشور است.

عملیات‌های حماسی و پرافتخار شهید صفری، اشکان و به‌ویژه عملیات مروارید، در دوران دفاع مقدس ۸ سال دفاع مقدس نه تنها طومار نیروی دریایی بعثی‌ها را در هم پیچید، بلکه فصل جدیدی از اقتدار دریایی ایران را در تاریخ رقم زد.

امروز، هر کشوری که حضوری مقتدر در پهنه دریا‌ها داشته باشد، می‌تواند نقش محوری خود را در معادلات بین‌المللی ایفا کند؛ به همین سبب است که حضور جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی، حقی مسلم و غیرقابل انکار است.

اینجانب با گرامیداشت یادوخاطره شهدای والامقام نیروی دریایی، این روز پرافتخار را به فرماندهی معظم کل قوا، فرماندهان خدوم وتمامی کارکنان مؤمن، انقلابی ومتعهد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دریادلان مستقر در استان گیلان، تبریک عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون و سربلندی آنان را در مسیر دفاع و صیانت از این مرز و بوم مسئلت دارم.

در پیام استاندار گیلان هم آمده است: هفتم آذرماه یادآور رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایثار دلیرمردانی است که با تکیه بر ایمان، تخصص و روحیه جهادی، امنیت پایدار در آب‌های نیلگون خلیج فارس، دریای کاسپین، دریای عمان و مرز‌های آبی کشور را رقم زده‌اند.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نماد اقتدار و صلابت دفاعی جمهوری اسلامی، همواره پیشگام حراست از منافع ملی و صیانت از مرز‌های دریایی بوده و نقش برجسته‌ای در امنیت منطقه‌ای و بین المللی ایفا کرده است.

بی شک حضور مقتدرانه فرماندهان و دریادلان نیروی دریایی در سواحل و بنادر گیلان، پشتوانه‌ای مطمئن برای امنیت دریای کاسپین است.

اینجانب فرارسیدن هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی را به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و به فرماندهان و مدیران و همه کارکنان خدوم و پرتلاش و دلاور مردان نیروی دریایی ارتش، به ویژه کارکنان این نیرو در مرکز آموزش تخصصی دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت و ناوگان شمال، منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) و خانواده‌های معظم این کارکنان تبریک و تهنیت می‌گویم و موفقیت و سربلندی این مجاهدان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.