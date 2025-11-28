پخش زنده
با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز شنبه ۸ آذرماه اعلام می شود.
آموزش حضوری در مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی و مدارس دولتی و غیردولتی ابتدایی در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، خوی، بوکان، سلماس،اشنویه، شاهیندژ، نقده، چهاربرج،باروق و میاندوآب در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و دانشآموز در مقطع پیشدبستانی و ابتدایی در شهرستانهای فوق با تشخیص مدیر دستگاه مربوطه به صورت دورکار انجام وظیفه خواهند کرد.
توصیههای بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک:با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام میشود:
پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروههای حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.
ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در دستورکار باشد.
کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، شاهیندژ و بوکان فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.
شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.