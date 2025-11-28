امامان جمعه شهر های مختلف استان طرح ایران جان ،گلستان ایران صدا وسیما را فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی های اقتصادی و جاذبه های گلستان به کشور دانستند.

استقبال امامان جمعه شهر های مختلف استان از طرح ایران جان ،گلستان ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امامان جمعه شهر های مختلف استان طرح ایران جان ،گلستان ایران صدا وسیما را فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی های اقتصادی و جاذبه های گلستان به کشور دانستند.

امام جمعه کردکوی با تقدیر از رسانه ملی بویژه صدا و سیمای مرکز گلستان ، ایجاد ظرفیت ایران جان را فرصتی مغتنم و مناسب برای معرفی دستاوردها و تبیین ظرفیت های استان دانست.

امام جمعه علی آباد کتول در سخنانی به اهمیت رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و گفت: این رویداد ملی یک فرصت مناسب برای معرفی استان در سطح کشور است و امیدواریم این رویداد بزرگ بتواند تأثیرات مثبتی برای استان و شهرستان علی آباد کتول به دنبال داشته باشد.

امام جمعه شهر دلند هم با اشاره به رویداد ملی گلستان ایران - ایران جان گفت:رویداد ملی ایران جان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و گردشگری استان‌های کشور است.

امام جمعه نگین شهر هم به برگزاری رویداد ملی گلستان ایران- ایران جان اشاره کرد و گفت : این رویداد ملی به خوبی توانسته در معرفی استعداد ها و دستاوردهای و توانمندی استان ها موفق عمل کند بابا محمدی با اشاره به نوبت پخش برنامه ایران جان از گلستان در آینده نزدیک اظهار امیدواری کرد مسئولان استان بتوانند از فرصت پیش آمده درمعرفی توانمندی های استان بهره برداری لازم را داشته باشند .

امام جمعه شهر مزرعه کتول هم به رویداد ملی ایران جان پرداخت و افزود: این رویداد می‌تواند برای استان یک فرصت استثنایی باشد.