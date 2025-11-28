پخش زنده
خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کشف گنج ۸۰۰ میلیارد تومانی از سوی چوپان مشهدی صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی یا یافته تأییدشدهای درباره کشف شی تاریخی در مشهد ارائه نشده است.
سید حسین امیرکلالی افزود: هماکنون موضوعی را که در فضای مجازی مطرحشده، تحت بررسی کارشناسی قرار دادهایم و به محض دریافت اطلاعات قطعی، نتیجه رسمی اعلام خواهد شد.
از روز گذشته، برخی رسانهها در فضای مجازی از کشف یک گنج باستانی توسط یک چوپان مشهدی خبر داده بودند. بنا بر اعلام این رسانهها، این گنج با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان بهطور تصادفی توسط گله این چوپان کشف شده و این محموله تاریخی را به ادارهکل میراث فرهنگی خراسان رضوی تحویل داده است.