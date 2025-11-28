پخش زنده
امروز: -
حماس در واکنش به تجاوزات در کرانه باختری، خواستار اعمال مجازاتهای بازدارنده بینالمللی علیه اسرائیل شد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر نسلکشی سازمانیافته ساکنان فلسطین بایستد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ جنبش حماس با صدور بیانیهای از کشورهای عربی، جامعه جهانی، سازمان ملل و همه طرفهای ذیربط خواست به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود در قبال تجاوز فراگیری که ملت فلسطین در کرانه باختری با آن روبروست، عمل کنند و برای اعمال مجازاتهای بازدارنده علیه دولت فاشیستی اشغالگر اقدام کنند و همچنین گامهای فوری برای حفاظت از اهالی کرانه باختری، قدس و نوار غزه که با نسل کشی سازمان یافته و فراگیر مواجه هستند، بردارند.