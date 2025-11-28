نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان در مسابقات کاراته قهرمانی جهان - قاهره، پس از یک پیروزی و ۲ شکست، از صعود به مرحله بعد بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبینا حیدری در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، کار خود را با تساوی ۱-۱ مقابل میشل فونسکا از پورتوریکو آغاز کرد؛ دیداری که در آن فونسکا با قانون سنشو برنده اعلام شد.

حیدری در دومین مبارزه خود عملکرد بهتری داشت و موفق شد کریما مکائویی از الجزایر را ۲ بر ۱ شکست دهد تا امیدهایش برای صعود زنده بماند.

اما در آخرین مسابقه گروهی، نماینده کشورمان برابر هانا دویگلی از اتریش با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و با یک پیروزی، و ۲ باخت، از صعود به مرحله حذفی بازماند.