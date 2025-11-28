دیدار هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بین پرسپولیس و شمس‌آذر، با پیروزی سرخ‌پوشان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، امروز (۷ آذر) از ساعت ۱۶ تیم فوتبال پرسپولیس میهمان شمس‌آذر قزوین بود که این بازی با برتری ۲ بر یک پرسپولیس تمام شد.

پرسپولیس با این برد ۱۸ امتیازی شد و با ۲ بازی بیشتر از سایر مدعیان صدرنشینی، به صدرجدول صعود کرد.

ترکیب پرسپولیس؛

پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، امید عالیشاه، سروش رفیعی، پورعلی‌گنجی، اوستون اورونوف، محمد عمری، میلاد سرلک و علی علیپور

ترکیب شمس‌آذر؛

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، صائب محبی، امیرمحمد محکم‌کار، داریوش شجاعیان، مهدی ممی‌زاده، مهدی محمدی، هومن ربیع‌زاده، میلاد سورگی، امیرمحمد نسائی و فرزین معامله‌گری