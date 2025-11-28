به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: فردا آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

منصور شیشه فروش افزود: باتوجه به تداوم شرایط سکون و پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها و نیز قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا فردا روز شنبه ۸ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در این شهرستان‌ها که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهد‌های کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در این مناطق تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها طبق روال قبل از ساعت۹صبح تا ۱۳ و ساعت۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحد‌های آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و ... ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحد‌های آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحد‌های تولیدی آلاینده در این روز‌ها اقدام و نظارت نماید.

همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت نماید؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان. حاشیه زاینده رود. پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد نماید.

وی بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفر‌های غیرضرور در مناطق پر ترافیک شهری و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و بهداشت فردی و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید نمود.

شیشه فروش اعلام داشت: مانور ایمنی در برابر زلزله ویژه دانش آموزان در شهرهائی که آموزش بصورت غیر حضوری شده به زمان دیگری که اعلام خواهد شد موکول می‌گردد.

وی همچنین تأکید کرد: فعالیت ادارات و دانشگاه‌ها مطابق روال گذشته به صورت حضوری خواهد بود.