امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

دسته خانوادگی حجاب فاطمی در تهران

دسته عزاداری دختران انقلاب روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش‌های متعالی اسلامی از چهار راه ولیعصر (عج) به سمت دانشگاه تهران برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ - ۱۹:۲۵
خبرهای مرتبط

اجتماع بزرگ دختران انقلاب در ورزشگاه آزادی

اجتماع ۱۰۰هزار نفری خانوادگی حجاب در ورزشگاه آزادی

اجتماع ۱۰۰هزار نفری خانوادگی حجاب در ورزشگاه آزادی - ۲

برچسب ها: حجاب ، حجاب فاطمی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 