دسته خانوادگی حجاب فاطمی در تهران

دسته عزاداری دختران انقلاب روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش‌های متعالی اسلامی از چهار راه ولیعصر (عج) به سمت دانشگاه تهران برگزار شد.

عکاس : الهام رضایی