پخش زنده
امروز: -
رئیس پارلمان لبنان، ضربالاجل اسرائیلی برای جنگ قریبالوقوع علیه لبنان را رد کرد و منشأ این شایعات را رسانههای اسرائیلی دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم؛ نبیه بری در مصاحبهای با روزنامه لبنانی الدیار ابتدا به طور قاطع شایعات مربوط به انتقال هرگونه تهدید توسط بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر به لبنان را رد و تاکید کرد: هیچ تهدیدی به ما منتقل نشد و آنچه مطرح شده فراتر از فضای یک بحث عمومی و کلی نبوده است.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان با پایان دادن به بحثهای پیرامون قانون انتخابات، موضع نهایی خود را اعلام کرد و گفت: قانون فعلی بدون هیچ اصلاحی اجرا خواهد شد و اتباع مقیم خارج نیز یا باید در خارج به شش نماینده اختصاص داده شده رأی دهند یا اگر تمایل دارند به ۱۲۸ نماینده رأی دهند، باید به لبنان بیایند.
نبیه بری در خصوص نامهای که داریل عیسی و دارین لحود به کاخ سفید ارسال کرده بودند و در آن نبیه بری را مانع اصلاح قانون انتخابات خوانده بودند، با لحنی طعنهآمیز واکنش نشان داد و گفت: شبها خوابم نمیبرد. اینها که اصلاً از سال ۲۰۰۷ علیه من کار میکنند. نبیه بری با این کنایه نشان داد هیچ اهمیتی به این فشارهای مکرر و تلاشها برای اعمال فشار نمیدهد.