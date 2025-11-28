پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت مدیریت هوشمندانه بازار کاغذ تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سیدعباس صالحی در نشست مشترک با فعالان فرهنگی، رسانهای و قرآنی شهرستان کاشمر گفت: از سال ۱۴۰۰ بهبعد، کاغذ از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شد و همین موضوع باعث شد برای مدتی بازار با نوسان و کمبود مواجه شود. بخش زیادی از میزان باقیمانده نیز باید بر اساس مصوبات قبلی وارد میشد، اما محدودیتهای ارزی و افزایش اختلاف نرخها مشکلاتی برای فعالان نشر و مطبوعات ایجاد کرد.
صالحی با اشاره به مشکلات ایجادشده در سالهای گذشته بهدلیل دو نرخی بودن ارز و تغییرات ناگهانی در سیاستهای حمایتی، گفت: هماکنون با مصوبه جدید و تخصیص ۲۰ میلیون دلار اعتبار برای حوزه مطبوعات و نشر، روند تأمین کاغذ سرعت گرفته است و واردکنندگان در حال انجام مراحل سفارش و انتقال محمولهها هستند. امیدواریم با ورود این محمولهها، بازار کاغذ در حوزه کتاب و رسانهها نهفقط آرام شود، بلکه به ثباتی قابلقبول برسد.
وزیر فرهنگ با تأکید بر اینکه ثبات قیمت در بازار کاغذ ضرورت امروز فضای فرهنگی کشور است، گفت: اگرچه قیمتها به سطح سالهای قبل بازنمیگردد، تلاش وزارت فرهنگ بر این است که نوسانات شدید کنترل شود تا ناشران، مطبوعات و رسانهها بتوانند با پیشبینی بهتر در مسیر برنامهریزی تولید حرکت کنند.
صالحی در ادامه نشست، به موضوع آزادی رسانهها و نقش خبرنگاران در تقویت سرمایه اجتماعی اشاره کرد و افزود: خبرنگاران صدای مردم هستند و باید با آزادی مسئولانه فعالیت کنند. ما وظیفه داریم از کسانی که صادقانه در حوزه اطلاعرسانی تلاش میکنند، حمایت کنیم. اشتباه، بخشی از کار انسانی است؛ همانطور که مسئولان ممکن است خطا کنند، رسانه نیز ممکن است دچار خطا شود. اما اصل مهم، وجود نهادی پویا و قابل اتکا برای حفاظت از آزادیهای مسئولانه است.
وی افزود: تلاش ما و مدیران شهرستان باید این باشد که فضایی امن، حرفهای و شفاف برای فعالیت خبرنگاران فراهم شود تا بتوانند بدون نگرانی، نقش نظارتی و اطلاعرسانی خود را ایفا کنند.
انس با قرآن یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است
وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری همایش سراسری حافظان قرآن کریم در منطقه و برنامههای پیشِرو برای توسعه فعالیتهای قرآنی اشاره کرد و گفت: انس با قرآن یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است و امروز در حوزههای قرائت، حفظ، ترجمه و تفسیر شاهد رشد قابلتوجهی هستیم. در برنامه هفتم توسعه، حفظ قرآن بهعنوان یکی از محورهای جدی مطرح شده و ستاد حفظ قرآن با نگاه ویژه در حال پیشبرد این هدف است.
صالحی با تأکید بر نقش مردم در گسترش فرهنگ قرآن افزود: بخش عمده مسیر حفظ و انس با قرآن بر دوش مردم مؤمن و فعالان مردمی است. حمایتهای دولت نقش بسترساز دارد و تلاش میکنیم با حمایت از رویدادهای قرآنی، ایجاد زیرساختهای مناسب و کمک به جریان مردمی، مسیر گسترش این فعالیتها را سرعت دهیم.
وی در پایان با قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی، رسانهای و قرآنی خراسان رضوی گفت: مردم بزرگترین سرمایه فرهنگی کشور هستند؛ چه در حوزه رسانه و چه در عرصه قرآن. وظیفه وزارت فرهنگ، حمایت، بسترسازی و فراهمکردن شرایط بهتر برای رشد و شکوفایی این ظرفیتهاست.