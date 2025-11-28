پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت ۴۰۰ هزار تن چغندرقند از ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار مزارع استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی با اشاره به اینکه برداشت چغندرقند کشت بهاره از شهریورماه امسال در استان آغاز شده است، گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار تن محصول از ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار مزارع برداشت و به کارخانههای قند تحویل داده شده است.
وی افزود: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در لرستان به ۸ هزار و ۵۶۸ هکتار رسیده که در مقایسه با سال گذشته با ۸ هزار و ۲۰۱ هکتار، چهار درصد افزایش داشته است.
رئس سازمان جهاد کشاورزی پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت، بیش از ۵۰۰ هزار تن چغندرقند از مزارع استان برداشت شود.
صیادی با اشاره به عملکرد مطلوب کشاورزان لرستانی افزود: میانگین عملکرد چغندرقند در استان ۶۰ تن در هر هکتار است، اما برخی کشاورزان با رعایت اصول زراعی و تغذیهای موفق به ثبت رکوردهایی تا ۱۵۸ تن در هکتار نیز شدهاند.
وی همچنین از استقرار ناظران عیارسنجی در کارخانههای قند خبرداد و گفت: ناظران به عنوان نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر فرآیند تحویل محصول و صیانت از حقوق کشاورزان را بر عهده دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت اقلیمی شهرستانهای جنوبی استان اضافه کرد: در شهرستانهای رومشکان و پلدختر امکان توسعه کشت پائیزه چغندرقند وجود دارد و امسال در شهرستان رومشکان، کشت پائیزه در سطح ۱۵ هکتار انجام شده است.
صیادی با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری بهینه از منابع آبی گفت: آبیاری نوین با نوار تیپ امسال در ۱۶۸ هکتار از مزارع استان اجرا شده که از کشاورزان درخواست میشود برای افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت آب، از این روشهای نوین استفاده کنند.