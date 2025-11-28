پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی اردبیل از انعقاد ۶ تفاهمنامه سرمایهگذاری با بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه کشت گلخانهای در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمود علایی اظهار کرد: این تفاهمنامهها در همایش سرمایهگذاری بینالمللی در اردبیل با شرکتهای سرمایهگذار منعقد شد که یکی از شرکتها خارجی و بقیه ایرانی است.
وی افزود: میزان سرمایهگذاری کلی ۶ تفاهمنامه منعقده با شرکت شهرکهای کشاورزی استان اردبیل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است و در صورت اجرا و بهرهبرداری کامل از طرحهای گلخانهای و تحقق تفاهمنامهها بر میزان اشتغالزایی و تولیدات شهرکهای کشاورزی استان افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی اردبیل نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵، همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل و پنلهای تخصصی آن را فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایهگذار و توسعه اقتصادی استان برشمرد.
تاکنون ۱۰ شهرک کشاورزی در سطح استان اردبیل به مساحت یک هزار و ۷۶۷ هکتار ایجاد شده که هفت مورد از این شهرکها، شهرک تولیدات گلخانهای به مساحت یک هزار و ۷۰۷ هکتار و سه مورد نیز شهرک دامپروری به مساحت ۶۰ هکتار است.