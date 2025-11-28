به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان ؛ جانشین سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه ایثار و از خودگذشتگی نشانه های تفکر بسیجی است گفت: شهدا در هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال نام و نشان نبودند بلکه با گمنامی در مقابل دشمن ایستادند و در این راه به شهادت رسیدند.

سردارعلی فتحیان افزود: رزمندگان تفکر بسیجی را از امام (ره) فرا گرفتند و در دانشگاهی به نام جنگ آن را تمرین کردند و به آرزو و آرمانهایشان رسیدند.

وی به جنگ تحمیلی اخیر هم اشاره کرد وگفت: دشمن صهیونیستی در جنگ دوازده روزه با اشتباه محاسباتی خود به کشورمان حمله کرد و به خیال خود می تواند با نظام مقدس جمهوری اسلامی مقابله کند اما با خفت و خواری برای آتش بس به التماس افتاد.

جانشین سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت : در دوران پهلوی ابرقدرتها ما را خوار کرده بودند اما به برکت انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) ما در دنیا عزیز شدیم .

محله رباط آحسین گلپایگان پانزده شهید تقدیم نظام وانقلاب کرده است که یکی از این شهدا سردارشهید محمد حسن توسلی است.