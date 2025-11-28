به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ صهیونیست‌ها نه تنها پایبند به آن نماندند، اما علاوه بر نقض‌های مکرر زمینی و هوایی در لبنان بخش‌های جدیدی از خاک سوریه را نیز به اشغال در آوردند، اما بامداد امروز ضربه سختی از مقاومت مردمی سوریه متحمل شدند.

منابع خبری از زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیست در عملیات مقاومت سوریه در جنوب این کشور با مرز لبنان خبر می‌دهند.