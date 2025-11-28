به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ استاندار گیلان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تکریم خانواد‌های شهدا گفت: شهیدان با جانفشانی و فداکاری خود، الگویی بی بدیل برای نسل امروز ایران اسلامی فراهم کرده‌اند و پاسداشت این ارزش‌ها وظیفه همگانی است.

شهید فرهاد لاهوتی، سال ۶۶ درسنندج توسط منافقین کوردل به شهادت رسید.

دانشجوی شهید فرداد لاهوتی، سال ۶۵ درمنطقه حاج عمران و در عملیات کربلای ۲ به فیض شهادت نائل آمد فریبرز لاهوتی جانباز ۴۰ درصد، هم سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها رنج جانبازی به دیدار معبود شتافت بسیجی شهید فرهاد شعبانی سال ۶۳ وشهید فردین شعبانی سال ۶۴ درمنطقه عملیاتی فاو به شهادت رسیدند.