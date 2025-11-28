به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس و از هفته یازدهم، آلومینیوم اراک از تیم فجر شهید سپاسی شیراز پذیرایی می‌کند.

قضاوت این دیدار را که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود، احساس اکبری بر عهده دارد؛ داوری که در ۵ بازی گذشته دو تیم، هیچ یک از مسابقات را سوت نزده است.

از ۵ رویارویی قبلی دوتیم در لیگ آزادگان، لیگ برتر و جام حذفی، آلومینیوم سازان ۴ بار پیروز میدان بودند و یکی از ۵ دیدار دو تیم نیز با تساوی به پایان رسیده است.

در جدول رده‌بندی آلومینیوم با ۱۳ امتیاز و یک امتیاز کمتر از تیم میهمان در خانه دهم و ۳ رده پایین‌تر از فجری‌ها قرار دارد و برای کسب جایگاه بهتر، چاره‌ای جز پیروزی در مقابل تیمی که ۵ مسابقه بیرون از خانه اخیر خود را به حریفان نباخته، ندارد.

شاگردان مجتبی حسینی با ۴ پیروزی در ۱۰ بازی امسال خط حمله زهردار تری نشان داده‌اند، در مقابل فجر با ۳ برد و فقط دو شکست از بازی‌های اخیر، در خط دفاع عملکرد چشمگیرتری از خود نشان داده است.

شروین بزرگ، بازیکن فصل گذشته اراکی‌ها با ۳ گل زده بهترین گلزن فجر سپاسی است و رحمان جعفری هم با ۲ گل زده تا هفته دهم بهترین گلزن تیم فوتبال آلومینیوم اراک است.

تیم‌های آلومینیوم اراک و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۶ و سی دقیقه شنبه هشتم آذر در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.