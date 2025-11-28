به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیزدهمین بیمارستان تخصصی صحرایی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان به مناسبت هفته بسیج، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پس از سه روز ارائه خدمات در منطقه کم برخوردار روستای خواجه‌ نفس شهرستان گمیشان به کار خود پایان داد .

دکتر حجت‌الله یامی، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان با ارائه گزارشی از عملکرد این بیمارستان صحرایی، اعلام کرد که در مجموع ۵۱۴۳ خدمت در حوزه‌های مختلف بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم منطقه ارائه شده است