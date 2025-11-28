مدیرکل مدیریت بحران استان همدان گفت: همه دوره‌های تحصیلی مدارس و همچنین دانشگاه‌های استان، فردا و پس فردا (۸ و ۹ آذر) غیر حضوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پورحسینی افزود: به علت پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزا، همه دوره های تحصیلی شامل مهد کودک، پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم تعطیل و تحصیل آنها به شکل غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

حمید پورحسینی تأکید کرد: همچنین همه دانشگاه های استان تعطیل هستند و آموزش ها را به شکل برخط دنبال خواهند کرد.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان همدان نیز در سه روز آینده با توجه به سکون نسبی جوی، طی ساعاتی به خصوص در شهر‌های بزرگ و مناطق صنعتی، غلظت آلاینده‌ها افزایش می یابد و شرایط ناسالم از حیث آلودگی هوا برای گروه‌های حساس مورد انتظار است.

فردا فعالیت ادارات استان دایر است.