به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمان اعلام کرد:بعدازظهر امروز ۳ نفر از نیرو‌های آتش‌نشانی هنگام عملیات نجات چند شهروند کرمانی دچار گازگرفتگی شدند و در یک عملیات نجات، آتش‌نشان کرمانی دچار حادثه و شهید شد.

مطهری ادامه داد: در این عملیات سه نفر از نیرو‌های آتش‌نشان، دچار گاز گرفتگی شده و محسن میرشکار، یک نفر از آتش‌نشانان، به شهادت رسید؛ همچنین حال دو نیروی آتش‌نشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است.