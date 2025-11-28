پخش زنده
امروز: -
۳ آتشنشان کرمان هنگام عملیات نجات چند شهرونددچار گازگرفتگی شدندویک نفر از آنان به شهادت رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرعامل سازمان آتشنشانی کرمان اعلام کرد:بعدازظهر امروز ۳ نفر از نیروهای آتشنشانی هنگام عملیات نجات چند شهروند کرمانی دچار گازگرفتگی شدند و در یک عملیات نجات، آتشنشان کرمانی دچار حادثه و شهید شد.
مطهری ادامه داد: در این عملیات سه نفر از نیروهای آتشنشان، دچار گاز گرفتگی شده و محسن میرشکار، یک نفر از آتشنشانان، به شهادت رسید؛ همچنین حال دو نیروی آتشنشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است.