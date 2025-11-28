به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، بر اساس آخرین اطلاعات و گزارش‌های رسمی، تا کنون هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر تعطیلی مدارس و ادارات کرمان منتشر نشده وهمه مدارس و مراکز آموزشی استان طبق برنامه هفتگی و روال معمول فعالیت خواهند داشت.

ستاد مدیریت بحران استان کرمان تاکنون گزارشی درباره تعطیلی به دلایل آلودگی هوا، شرایط نامساعد جوی یا هر مسئله اضطراری دیگر اعلام نکرده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش ، مدارس استان که دو روزی تحت تاثیر آلودگی هوا و انتشار ویروس های فصلی ،برای رعایت حال دانش آموزان و معلمان ، غیر حضوری دایر بودند ، با بهبود شرایط ، از فردا حضوری و طبق روال عادی برقرار هستند