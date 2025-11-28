



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سومین روز از چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با اکران گسترده‌ای از تولیدات سینمایی ملل مختلف در سالن‌های متعدد سینما هنر شهر آفتاب شیراز همراه شد.

بر این اساس، در سالن شماره ۱ (بنفش) از ساعت ۱۴ تا ۲۲، آثاری از سینماگران برجسته جهانی به نمایش درآمد. این مجموعه شامل فیلم «در جستجوی بهار» ساخته ایوب شهاب‌الدینوف، «از نقطه صفر» اثر رشید مشهراوی، «چانگ‌آن، شی‌آن» به کارگردانی ژانگ ژونگ و همچنین اثر منتخب ویژه روز بود.

سالن شماره ۴ (زرد) نیز از ساعت ۱۴:۳۰ میزبان مجموعه‌ای متفاوت از آثار بود که عناوینی، چون «رودخانه بازمی‌گردد» به کارگردانی ماساکازو کانکو، «کوه عاشقان» ساخته صلوات یوزیف، «آن‌سوی خط‌های آهن» اثر جنک ایزگورن و در نهایت، فیلم «شیفت عصر» کاری از پترا بیوندینا ولپه را در بر می‌گرفت.

در سالن شماره ۵ (نارنجی) و از ساعت ۱۴:۱۵، علاقه‌مندان توانستند شاهد نمایش آثاری همچون «معامله در مرز» به کارگردانی دستان ژاپار ریسکلدی، «زمانی در ابدیت» ساخته مهدی نوروزیان و «تل هیزم» اثر وینود کاپری باشند. همچنین بخش ویژه «فجر پالس» نیز در این سالن به مخاطبان ارائه شد.

سالن شماره ۶ (قرمز) نیز با شروع زودهنگام برنامه‌های خود از ساعت ۱۰:۳۰، میزبان اکران مجموعه‌ای از فیلم‌ها شامل «علت مرگ نامعلوم»، «دور در میانۀ شرق»، «پسر دلفینی ۲» و «زیبا صدایم کن» بود.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر تا تاریخ دوازدهم آذرماه در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، شیراز، ادامه خواهد داشت.