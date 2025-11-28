در همایش فرهنگیان بسیجی استان در سالن دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، بر لزوم اخلاص و اعتقاد به مکتب بسیج برای الگوپذیری دانش آموزان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار حسین اکبری فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) استان در همایش فرهنگیان به مناسبت هفته بسیج گفت: نقش تربیتی معلم امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و معلم باید بداند شاگرد او ممکن است روزی در حوزه‌های علمی، دفاعی، فناوری و حتی تحقق ظهور نقش آفرین باشد.

وی با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمنان تصریح کرد: امروز دشمنان از طریق علوم پیشرفته، رسانه و فناوری به دنبال تأثیر گذاری بر جوانان ما هستندحتی فرمول‌های درسی دانش آموزان ما مورد رصد قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم هفته بسیج با اشاره به نقش مؤثر معلمان بسیجی در تربیت نسل آینده، بر ضرورت بازنگری در روش‌های آموزشی، توجه به تربیت در کنار تحصیل و تقویت هویت ملی و معنوی دانش آموزان تاکید کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تأثیر آن بر آموزش کشور افزود: رخداد‌های پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه به ما نشان داد که باید مسیر تربیتی مدارس را تغییر دهیم و امروز نیاز داریم میزان همدلی، اتحاد، غیرت ملی و هویت انقلابی را در بین دانش آموزان بیشتر تقویت کنیم.

متقیان تاکید کرد: پرچم مقدس جمهوری اسلامی و نقشه ایران باید در ورودی تمام مدارس نصب باشد تا دانش آموزان با افتخار نسبت به کشور و هویت ملی خود رشد کنند. علاوه بر آن، دانش‌آموزان باید تاریخ کشور، اهداف دشمن و نحوه مواجهه هوشمندانه با تهدید‌ها را بشناسند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یکی از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش را توجه به هوش معنوی دانست و اظهار کرد: تا امروز بیشتر بر هوش تحصیلی و هیجانی تمرکز شده بود، اما امروز باید هوش معنوی را در رأس برنامه‌ها قرار دهیم؛ چرا که این نوع هوش ارتباط انسان با معنویت، هدفمندی و مسئولیت پذیری را تقویت می‌کند.