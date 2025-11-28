پخش زنده
در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت دیپلماسی و توسعه اقتصاد دریامحور در نشست سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، عالیترین نهاد تخصصی دریایی ملل متحد حضور یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مجمع آیمو مهمترین رکن سازمان جهانی دریانوردی، این نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد یکی از مهمترین نشستهای خود را در حساسترین شرایط اقلیمی، سیاسی و اقتصادی جهانی برگزار کرده است.
مقامات دریایی ۱۷۶ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه اقتصادی دریا محور، در لندن گرد هم آمدند.
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان به عنوان سرپرست هیئت ایرانی در این نشست با تشریح مواضع و راهبرد کشورمان در این باره میگوید: ما پنج هزار و هشتصد کیلومتر از جنوب تا شمال کشور ساحل داریم و از نظر ظرفیت حمل و نقل دریایی و تعداد کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در جایگاه بیستم جهان قرار داریم.
سی وچهارمین نشست مجمع سازمان جهانی دریانوردی فرصت مناسبی را برای رایزنی و تعامل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با برای کمک به پیشبرد اهداف اقتصاد دریا محور فراهم کرده است.
سید علی موسوی سفیر ایران در انگلستان و نماینده دائم ایران نزد آیمو میگوید: جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای فعال در کمیتههای پنج گانه آیمو است و در نشستهای این سازمان حضوری فعال دارد ما در این نشستها ضمن اعلام مواضع ملی مان حتما در حوزههای منطقهای و بین المللی با کشورهای مختلف در حوزههای دریانوردی رایزنی و تعامل موثر خواهیم داشت.
آرسنیو دومینگوئز دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی نیز در دیدار هیئت ایرانی با قدردانی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای کمک به کشتیرانی امن و ایمن، بر آمادگی آیمو برای تقویت همکاریها تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مشارکتهای بسیار خوبی در فعالیتهای آیموبه ویژه در کمک به برقراری امنیت آبراهها و تجارت دریایی داشته است و ما همچنان ادامه این فعالیتهای مفید را خواستاریم.
در نشست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با دبیر کل آیمو همچنین درباره ظرفیتهای مکمل ایران و آیمو، گفتوگو و تبادل نظر شد.
سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره میگوید: مسائلی که دریانوردان ما ناشی از تحریمها با آن مواجهاند و مشکلات موجود در این باره را با دبیر کل در میان گذاشتیم و از او خواستیم از ظرفیتهای آیمو برای حل این مشکلات استفاده کند.
برآیند دیدگاه کارشناسان آیمو این عالیترین نهاد تخصصی دریایی وابسته به سازمان ملل متحد نشان میدهد با اجرایی شدن توافقات و تقویت همکاریهای دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو آیمو، فصل جدیدی از حرکت به سوی توسعه اقتصادی دریا محور برای کشورمان رقم خواهد خورد.