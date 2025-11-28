پخش زنده
مس شهربابک در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم صدر جدولی نساجی مازندران را زمین گیر کرد ومس کرمان هم بر پارس جنوبی پیروز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور جام ازادگان شاگردان قاسم شهبا امروز در خانه موفق شدند با دوگل علی وزیری پناه و محمد شمسی تیم صدر جدولی نساجی مازندران دو یک شکست دهند.
تیم مس کرمان هم با هدایت فرزاد حسینخانی در دیداری حساس، با وجود اخراج دو بازیکن و ادامه بازی با ۹ نفر، توانست برابر پارس جنوبی به پیروزی برسد و با این برد به امتیاز ۱۸ و رتبه ششم صعود کند.