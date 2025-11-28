به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور جام ازادگان شاگردان قاسم شهبا امروز در خانه موفق شدند با دو‌گل علی وزیری پناه و محمد شمسی تیم صدر جدولی نساجی مازندران دو یک شکست دهند.

تیم مس کرمان هم با هدایت فرزاد حسینخانی در دیداری حساس، با وجود اخراج دو بازیکن و ادامه بازی با ۹ نفر، توانست برابر پارس جنوبی به پیروزی برسد و با این برد به امتیاز ۱۸ و رتبه ششم صعود کند.