سرپرست بخشداری کومله از مهار کامل آتش‌سوزی در باغ‌های چای مخروبه و محصور در اراضی مستثنیات، به مساحت حدود ۱۱ هکتار، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، جعفر پوررجب اعلام کرد: آتش‌سوزی گسترده‌ای که در باغ‌های چای مخروبه و کاملاً محصور در مستثنیات اشخاص در محدوده این بخش رخ داده بود، با تلاش نیرو‌های امدادی و عملیاتی به طور کامل اطفاء شد.

وی توضیح داد که این آتش‌سوزی در مساحتی حدود ۱۱ هکتار رخ داد و علت حادثه، سوزاندن ضایعات باغی توسط برخی کشاورزان بود که به دلیل پایداری هوای گرم و خشک، شعله‌ها به سرعت گسترش یافته و بخش وسیعی را دربر گرفت.

جعفر پوررجب با اشاره به اینکه عملیات مهار آتش حدود سه ساعت به طول انجامید، افزود: با حضور و همکاری موثر نیرو‌های منابع طبیعی، هلال احمر، شهرداری‌های اطاقور، کومله و لنگرود و همچنین مشارکت نیرو‌های مردمی، آتش در سریع‌ترین زمان ممکن کنترل و به طور کامل اطفاء شد.