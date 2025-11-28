مسابقات کشتی بزرگسالان استان تهران و اعزامی انتخابی تیم ملی با شرکت ۱۲۰ کشتی گیر ساحلی از ۱۰ شهرستان استان تهران و ۳ منطقه شهر تهران در پیشوا برگزار شد.

این مسابقات در زمین ساحلی تازه تاسیس اداره ورزش و جوانان که برای اولین بار در جنوب و شرق استان تهران به بهره‌برداری رسید، برگزار شد و نفرات برتر به مسابقات انتخابی تیم ملی در قشم اعزام خواهند شد.