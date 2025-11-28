منطقه حفاظت شده جنگلی بیرک، یکی از مناطق بکر ودیدنی شهرستان سیب وسوران است که محل زیست حیوانات نادر وکمیاب در استان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیب وسوران گفت: این منطقه محلی امن برای زیست این گونه حیوان نادر وکمیاب می باشد که پس از هشت سال تصاویر آن توسط دوربینهای تله ای که توسط محیط زیست شهرستان سیب وسوران کار کار گذاشته شده بود ضبط شده است.

موسی دهقانژاد گفت: این حیوان نادر وکمیاب بدون زحمت برای مردم منطقه هم نیست وباعث خسارت به دامهای عشایر شده وباید از طریق محیط زیست خسارتهای انها پرداخت شود.