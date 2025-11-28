پخش زنده
مسابقات فوتسال فرهنگیان جنوب استان در مهاباد پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، دراین مسابقات که به میزبانی مجتمع ورزشی کارگران برگزار شد، تیم مهاباد با چهار گل مغلوب تیم میاندوآب شد. در دیگر دیدارها هم تیم فرهنگیان پیرانشهر با نتیجه پنج به سه تکاب را شکست داد و نقده هم چهار به سه از اشنویه شکست خورد. رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: این مسابقات با حضور ۱۲ تیم در شمال و جنوب استان برگزار میشود. بهروز علیزاده افزود:مسابقات بصورت لیگ و منطقهای برگزار میشودکه امروز مهاباد و ماکو میزبان این هفته مسابقات بودند.
مسابقات فوتسال فرهنگیان جنوب استان هفته آینده به میزبانی شهرستان میاندوآب پیگیری خواهد شد.