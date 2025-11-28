پخش زنده
با هدف ارتقای وضعیت روشنایی معابر و افزایش سطح ایمنی و رفاه شهروندان، مانور سرویس و رفع خاموشیهای معابر در بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر توزیع برق بوکان گفت: این عملیات جهادی، پس از برنامهریزیهای دقیق و با تأمین کامل کالای مورد نیاز، برای ارتقای کیفیت خدماترسانی در سطح شهرستان به اجرا درآمده است.
محمد صابری افزود: دراین مانور، مجموعاً ۵۷ نفر از عوامل متخصص و اجرایی، شامل سیمبانان، تکنسینها و کارشناسان برق، در قالب ۱۴ گروه عملیاتی و با بهکارگیری ۸ دستگاه بالابر و ۱۵ دستگاه خودرو سبک عملیاتی مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: رفع بالغ بر ۸۰۰ رکورد تک خاموشی در معابر مختلف، رفع ۱۰ مورد خاموشی کلی ناشی از حوادثی همچون سرقت سیم، فیوزسوزی یا نیاز به اصلاح مدار روشنایی و همچنین انجام عملیات تعمیر و اصلاح بر روی تابلوهای روشنایی سطح شهر از جمله اهداف این مانور بود.
مدیر توزیع برق بوکان اظهارداشت: برگزاری این مانور، نشاندهنده عزم شرکت برای انجام اقدامات جهادی و ضروری برای افزایش کیفیت خدماترسانی و بهبود زیرساختهای روشنایی شهرستان بوکان است که نتایج آن، آسایش هر چه بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.