میاندورود میزبان تیراندازان اهداف پروازی ۶ استان
شهرستان میاندورود میزبان تیراندازانی از ۶ استان بود تا در طبیعت پاییزی شمال، به اهداف پروازی شلیک کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس کمیته اهداف پروازی هیات تیراندازی مازندران گفت:این رقابت امروز با حضور ۷۶ تیرانداز از استانهای مازندران، گیلان، گلستان، خراسان، لرستان و تهران برگزار شد و از ۶ تیرانداز برتر تجلیل شدند.
نیما عبداللهپور با اشاره به اینکه هیات تیراندازی مازندران امسال ۴ مسابقه اهداف پروازی کشوری و ۱۲ مسابقه استانی برگزار کرده است، افزود: این مسابقه به همت هیات تیراندازی میاندورود برگزار شد و در پایان، مهدی عباسپور از سوادکوه، مهدی مصطفیپور از بابل و رمضان براری از محمودآباد روی سکو رفتند و بهترتیب اول تا سوم شدند.
وی اضافه کرد: همچنین مجتبی علیاکبرزاده از محمودآباد، حسین رجبی از بابل و حبیب قوجقنژاد از گلستان بهترتیب جایگاههای چهارم تا ششم را بدست آوردند.
رئیس کمیته اهداف پروازی هیات تیراندازی مازندران با بیان این اینکه رقابت مذکور با کیفیت بالا و سطح عالی برگزار شد گفت: به نفرات اول تا سوم، ۱۸۰، ۱۵۰ و ۱۲۰ میلیون ریال هدیه نقدی و به نفرات چهارم تا ششم نیز هرکدام ۳۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اهدا شد