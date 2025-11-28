از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار و ۹۰۶ نفر در این شهرستان مورد پایش و غربالگری انواع سرطان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: خدمات پایش و غربالگری سرطان روده بزرگ، پستان و دهانه رحم در مرکز بهداشت این شهرستان ارائه می‌شود که از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار و ۹۰۶ نفر از این خدمات استفاده و مورد غربالگری این سه نوع از سرطان قرار گرفتند.

سودابه نکوهی افزود: این تعداد افراد غربالگری‌شده شامل ۲ هزار و ۸۷۷ نفر از لحاظ سرطان روده بزرگ، ۲ هزار و ۸۷۸ نفر زن از لحاظ سرطان پستان و ۱۵۱ نفر زن از لحاظ سرطان دهانه رحم هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد ادامه داد: هدف از این خدمات پزشکی، شناسایی زودهنگام بیماری و فراهم‌سازی درمان مؤثر است که به صورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت تایباد ارائه می‌شود.

نکوهی بیان کرد: سرطان روده بزرگ، پستان و دهانه رحم از شایع‌ترین موارد سرطان هستند و غربالگری در واقع ابزاری حیاتی در پیشگیری و تشخیص بیماری به شمار می‌آید.

وی افزود: هر نوع از سرطان، نحوه غربالگری و شناسایی مختص به خود را دارد و از روش‌ها و آزمایش‌های تشخیصی همچون کولونوسکوپی و ماموگرافی به منظور شناسایی سرطان‌های مذکور استفاده می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد با بیان اینکه افراد باید تا سن ۴۵ سالگی حداقل یک بار غربالگری سرطان روده بزرگ را انجام دهند، تصریح کرد: بانوان پس از سن ۴۰ سالگی باید غربالگری سرطان پستان و ماموگرافی را شروع کنند.

نکوهی درخصوص سرطان دهانه رحم نیز گفت: بانوان جوان هر سه سال و بانوان بزرگسال هر سه تا پنج سال یکبار باید آزمایش غربالگری این نوع از سرطان موسوم به پاپ اسمیر را انجام دهند