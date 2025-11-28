به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سردارمحمد تقی امیدوار سخنران مراسم گرامیداشت آزادسازی سوسنگرد و از رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس، با اشاره به ابعاد مختلف عملیات آزادسازی سوسنگرد گفت: این عملیات یکی از سرنوشت‌سازترین رخداد‌های ابتدای جنگ بود و اگر نیرو‌های مردمی، سپاه و ارتش با هم متحد نمی‌شدند، محاصره سوسنگرد هرگز شکسته نمی‌شد.

سردار امیدوار با یادآوری خاطرات رزمندگان حاضر در آن روز‌ها گفت: اراده، ایمان و همبستگی رزمندگان اسلام، رمز پیروزی در این عملیات بود.

وی تأکید کرد: رزمندگان در برابر دشمنی که از نظر تجهیزات برتری داشت، تنها با روحیه‌ای الهی و باور عمیق به پیروزی ایستادگی کردند و همین ایستادگی بود که مسیر دفاع مقدس را تغییر داد.

وی همچنین افزود: آزادسازی سوسنگرد تنها یک دستاورد نظامی نبود، بلکه نقطه‌ای بود که امید را در دل ملت ایران زنده کرد و دشمن را از پیشروی در جنوب کشور بازداشت.

به گفته وی، این عملیات نشان داد که اتحاد میان مردم و رزمندگان می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند و این الگو در حال حاضر نیز راهگشای عبور از دشواری‌های پیش روی ملت و کشورمان خواهد بود.