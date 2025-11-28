پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه: مدارس استان کرمانشاه فردا شنبه (۸ آذر) تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و با توجه به ضرورت صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس، تمام مقاطع تحصیلی استان( پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم) در دو نوبت صبح و بعدازظهر فردا شنبه ( ۸ آذر )۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
علیرضا حیدری با اشاره به پایش مستمر وضعیت از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی افزود: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، با هدف ارزیابیهای علمی و گزارشهای رسمی اتخاذ میشود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس ازسوی روابط عمومی استانداری اطلاعرسانی میشود.
وی از شهروندان خواست با رعایت اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، شستشوی دستها و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری به کنترل هرچه بهتر بیماری کمک کنند.