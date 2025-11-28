استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم رعایت استاندارد‌های جهانی و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در طراحی و تولید جواهرات، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه تبریز در بازار جهانی جواهرات را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در سومین همایش ملی توسعه صادرات و صنعت طلا و جواهر در دانشگاه هنر اسلامی تبریز با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز در هنر صنعت زرگری و جواهرسازی گفت:تبریز در طول تاریخ یکی از کانون‌های اصیل جواهرسازی ایران بوده و صد‌ها نیروی متخصص در این شهر نسل‌به‌نسل تجربه‌های ارزشمند این هنر را منتقل کرده‌اند.

وی افزود:هدف ما هم‌افزایی ظرفیت‌های این صنعت، از نمایشگاه تا دانشگاه و از معدن تا ویترین است؛ چرا که توانمندی جواهرسازان تبریز زمینه‌ای مهم برای توسعه صادرات، همکاری با سرمایه‌گذاران، تعامل با طراحان و برند‌های معتبر و تبادل تجربیات است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیر تحول صنعت جواهرسازی گفت:امروز از بستر‌های سنتی و حتی عصر مدرنیته عبور کرده‌ایم و در شرایط پست‌مدرن و جهانی‌شدن قرار داریم. در چنین محیطی ذائقه مشتری و استاندارد‌های جهانی تعیین‌کننده هنجارهاست. باید بتوانیم سلیقه مشتری را با اصالت‌های فرهنگی پیوند دهیم و با ایده‌های خلاقانه ارزش‌آفرینی کنیم.

وی با تاکید بر پرهیز از خام‌فروشی معادن فلزات گران‌بها تاکید کرد: معدن نباید محل خام‌فروشی باشد؛ بلکه باید به ویترین برند‌های معتبر جهانی تبدیل شود. در این مسیر دانشگاه‌ها باید از آخرین یافته‌های علمی طراحی استفاده کنند وگرنه صرف اتکا به سنت‌ها باعث از دست رفتن بازار‌های جهانی خواهد شد.

سرمست همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان را اولویت مدیریتی استان دانست و گفت: تلاش می‌کنیم تا از مزایای مالیاتی مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون نهایت بهره را برای توسعه صنایع مختلف ببریم.

وی رعایت استاندارد‌های جهانی را در تمامی مراحل صنعت طلا و جواهر، از طراحی و تولید تا ارائه و فروش، ضروری دانست و افزود: استاندارد عیار و کیفیت فلزات، طراحی، بسته‌بندی و خدمات پس از فروش پایه‌های اعتبار و اعتماد در این صنعت هستند. بخشی از آسیب‌های این صنعت ناشی از عدم شفافیت است و نشست‌هایی مانند این همایش می‌تواند مسیر شفافیت و قانونمندی را تقویت کند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه چهار تاکید و پیشنهاد برای توسعه صنعت جواهرسازی در استان مطرح کرد: نخست آمادگی استان برای راه‌اندازی شهرک تخصصی طلا و جواهر، دوم حمایت از صادرات از طریق تسهیل فرآیند‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران، سوم تبدیل دانشگاه هنر اسلامی تبریز به مرکز طراحی، نوآوری و بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و چهارم نقش‌آفرینی سازمان استاندارد در استانداردسازی واحد‌های تولیدی و تجلیل از فعالان موفق حوزه کیفیت.

گفتنی است در این همایش تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اتحادیه طلا و جواهر استان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان امضا شد که موضوع آن توسعه ظرفیت‌های نوآوری، ارتقای مهارت‌های تخصصی و ایجاد بستر مشترک برای تحقیق و توسعه و طراحی و تولید نمونه‌های اولیه در حوزه طلا و جواهر بود.