پخش زنده
امروز: -
دوره توانمند سازی گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان خوزستان در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون عملیات جهاد بسیج دانشجویی خوزستان گفت: در این دوره سه روزه که با هدف ارتقاء مهارتهای عملی و تخصصی دانشجویان بسیجی برگزار میشود، ۷۶ گروه جهادی بسیج دانشجویی استان حضور دارند.
توفیق تویراتیان افزود: امیدواریم با برگزاری این دوره، شرکتکنندگان برای فعالیت مؤثر در حاشیه شهرها و روستاها توانمند خواهند شد و پس از آن در دانشگاهها نیز به فعالیت میپردازند.
این برنامه آموزشی با هدف تقویت ظرفیتهای جهادی دانشجویان و توسعه فعالیتهای جهادی در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.
محمد لویمی، فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر نیز در این اردوی جهادی گفت: به مناسبت هفته بسیج و با همت بسیج دانشجویی استان خوزستان، دوره سهروزه توانا ویژه توانمندسازی گروههای جهادی دانشگاههای سراسر استان، در مجتمع فرهنگی میثاق در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار شد.
محمد لویمی تأکید کرد: هدف از این برنامه، ارتقاء توانمندی گروههای جهادی برای خدمترسانی بهتر به مردم شریف استان خوزستان، به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر است. این دوره با استقبال و رضایت بالای شرکتکنندگان همراه بود و امید داریم، جهادگران بتوانند در رفع مشکلات و محرومیتهای منطقه گامهای مؤثری بردارند.