به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، موسی الفرعی مدیر رسانه‌ای عمانی در خصوص گفتگوی اختصاصی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان یک پیام رسانه ای منتشر کرد .

در یک مقطع بسیار حساس، در حالی که منطقه در آستانه فاجعه قرار دارد، جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، مهمان ویژه برنامه «با موسی الفرعی» خواهد بود.

گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده از مسقط که در آن وزیر امور خارجه ایران مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های منطقه را می‌گشاید: از پشت‌صحنهٔ مذاکرات پنهان و آشکار در عمان و اتهام صریح او به ایالات متحده مبنی بر «خیانت به دیپلماسی»، تا جزئیات حمله اخیر اسرائیل به ایران و پیامد‌های پس از آن.

تهران چگونه به آنچه «قانون جنگل» حاکم بر منطقه می‌نامد، نگاه می‌کند؟ واقعیت نفوذ‌های امنیتی در داخل ایران چیست؟ و آیا اسرائیل در پی اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» و تجزیه کشور‌های منطقه است؟

دکتر عراقچی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و مواضع ایران دربارهٔ «محور مقاومت» (حماس، حزب‌الله، و انصارالله یمن) و نیز آیندهٔ روابط با کشور‌های خلیج فارس، سوریه و ترکیه را در سایه تحولات شتابان منطقه تشریح می‌کند