سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بر ضرورت صیانت از برند کشاورزی این استان و برخورد جدی با تخلفات در بازار محصولات کشاورزی و طیور تأکید کرد. ‎



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ تولایی با بیان اینکه مرکبات برای مازندران یک هویت است، گفت: مازندران نخستین تولیدکننده و صادرکننده مرکبات کشور است و این محصول هم از نظر کمیت و هم کیفیت جایگاه ممتازی دارد.

او افزود: متأسفانه برخی افراد با اقدامات غیرقانونی همچون رنگ‌آمیزی مرکبات با مواد شیمیایی تلاش می‌کنند بازار را تحت تأثیر قرار دهند که این تخلف آشکار است و اجازه نخواهیم داد برند مازندران خدشه‌دار شود.





سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: مرکبات باید در زمان مناسب برداشت و بر اساس اصول بهداشتی آماده عرضه به بازار شوند تا در اختیار مشتریان داخلی و خارجی قرار گیرند.

تولایی گفت: سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با جدیت پیگیری کنند و در صورت شناسایی تخلف، تعزیرات حکومتی برخورد شدید و بازدارنده داشته باشد.





او با اشاره به جایگاه این استان در صنعت طیور گفت: مازندران قطب تولید مرغ کشور است، اما متأسفانه شاهد عرضه مرغ مازندران در تهران با قیمت پایین‌تر و در داخل استان با قیمت بالاتر از نرخ مصوب هستیم گخ پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با هرگونه گران‌فروشی برخورد کنند.





سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه حمایت از صنعت طیور و سرمایه‌گذاران این بخش وظیفه ما است، افزود: محصول مرغداری باید به قیمت مصوب یا پایین‌تر به دست مردم برسد و این خط قرمز ماست.





تولایی گفت: مازندران تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از میوه شب عید کشور است و بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.