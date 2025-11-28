به مناسبت هفته بسیج، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی محله محور با حضور ساکنان منطقه فلک‌الدین خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی محله محور صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم منطقه فلک‌الدین خرم آباد برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه ضمن پیمودن مسیر تعیین‌شده، بر لزوم ترویج نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و گسترش فرهنگ بسیج در جامعه تأکیدکردند.

پیاده‌روی بزرگ خانوادگی محله محور منطقه فلک الدین با مشارکت بسیج، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی برگزار شد.