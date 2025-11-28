هفته درخشان فوتبال پایه آذربایجان شرقی
تیمهای فوتبال پایه آذربایجان شرقی این هفته در رقابتهای کشوری نتایج درخشانی بهدست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در لیگ برتر نونهالان کشور تیم رهروان تبریز دست به کار بزرگی زد و تیم آکادمی کیا صدرنشین لیگ برتر نونهالان کشور را با حساب ۵-۲ شکست داد و تراکتور این هفته با قرعه استراحت رو برو بود.
در لیگ برتر نوجوانان کشور در شهرآورد تبریز تراکتور موفق شد ۲-۱ بکتاش تبریز را شکست دهد و تیم مهدیه تبریز قعرنشین مقابل صدرنشین این مسابقات نصف جهان اصفهان ۲-۱ شکست خورد.
در لیگ برتر ۱۸ سال کشور دبیری تبریز با یک گل میزبان خود شهروند جوان نور را شکست داد و تراکتور در این رده هم استراحت کرد.
در لیگ یک جوانان کشور عقاب مهر تبریز با وجود اشتباهات داوری مقابل شهرداری همدان صدرنشین ۱-۱ متوقف شد.
گل دوم عقاب مهر در ثانیههای پایانی به اشتباه مردود شد.