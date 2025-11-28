به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،از سلسله کارگاه‌های آموزش‌های پیش از ازدواج با محوریت مهارت‌های ارتباطی و آسیب‌شناسی قبل از ازدواج در دبیرستان متوسطه دوم شهید حدیدی شهرستان سراب با تدریس صدرجهانی برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره ارتقای آگاهی جوانان در زمینه ارتباط موثر، شناخت بهتر زندگی مشترک و پیشگیری از چالش‌های احتمالی پیش از ازدواج عنوان شده است.

این کارگاه بخشی از برنامه‌های مستمر اداره ورزش و جوانان سراب در راستای توانمندسازی جوانان و ترویج سبک زندگی سالم و آگاهانه است.