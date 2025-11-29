اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با حضور میدانی، مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان دورود را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهریاری، رئیس کارگروه بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به دورود ابتدا از بیمارستان در دست ساخت گهر این شهرستان، طرح توسعه بیمارستان نرگس و بیمارستان هفتم تیر بازدید کردند.

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه با حضور در جلسه شورای اداری دورود، مسائل و مشکلات بهداشتی این شهرستان را بررسی کردند.

شهریاری گفت: اعضای کمیسیون همه مسائل و مشکلات را بررسی و برای رفع آنها قول پیگیری دادند.

نماینده دورد و ازنا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: طرح توسعه ۳۲ تختی نرگس دورود سرعت خواهد گرفت.

لک علی آبادی افزود: تجهیز بیمارستان به دستگاه‌ ام آر‌ ای، یک مطالبه مردمی است و رئیس دانشگاه علوم پزشکی وشیرین تا پایان سال ساختمانش را بع پایان برسانند و معاون درمان وزارت هم قول تامین دستگاهش را داده است

وی افزود. ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان آمبولانس استان افزوده خواهد شد

رئیسی، معاون وزیر بهداشت هم گفت: حدود ۲۰۰ مورد مراکز استیجاری و یا مراکزی که باید ایجاد شود تا سه سال آینده با تفاهم منعقد شده با استانداری ساخته خواهد شد.

امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دورود هم گفت: مصوبات خوبی در این سفر برای استان در نظر گرفته شده که تأمین اعتبار بیمارستان نیایش و گهر دورود و ساخت مراکز استیجاری از جمله این مصوبات است.