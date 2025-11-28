پخش زنده
معاون سازمان هواپیمایی کشوری از تأیید کامل ارزیابیهای زیرساختی و عملیات فرودگاهی فرودگاه بینالمللی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حمیدرضا صانعی، افزود: تاییدیه ارزیابی های تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری، بیانگر انطباق کامل زیرساختها و عملیات فرودگاهی کیش با استانداردهای ملی و الزامات ایمنی بینالمللی است.
او با اشاره به وظایف ذاتی دفتر نظارت بر عملیات فرودگاهی، گفت: ارزیابی های انجامشده در ماههای اخیر فرودگاههای کشور، شامل فرایندها، دستورالعملها، عملیات و تجهیزات، کامل و نظاممند اجرا شد.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری، افزود: در فرودگاه بینالمللی کیش، ارزیابی گواهینامه فرودگاهی برای دومین بار و با هدف تمدید گواهینامهها انجام شد و این ارزیابی با حضور گروه هفت نفره تخصصی سازمان در حوزههای زیرساخت و عملیات به پایان رسید.
صانعی با تأکید بر اهمیت اخذ و پایبندی به گواهینامههای فرودگاهی، گفت: گواهینامهها تضمینکننده ایمنی و شرط اصلی انجام عملیات ایمن پروازها هستند و دریافت آنها نشاندهنده فعالیت فرودگاهها مطابق با استانداردهای ایمنی و امنیتی و زیر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری به نقش دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این دفتر به عنوان یکی از بازوهای نظارتی کلیدی سازمان، در دو حوزه فرودگاهها و ناوبری هوایی فعالیت دارد و برنامهریزی مستمر برای ممیزی و بازرسی تخصصی فرودگاهها را دنبال میکند.
صانعی با اشاره به وظایف نظارتینظارت بر عملیات هوانوردی، افزود: تمامی بخشهای حیاتی عملیات فرودگاهی از جمله روشنایی باند، تجهیزات ناوبری، سطوح پروازی، عملیات هوانوردی و فرآیندهای مرتبط با اپروچ و ارسال فرودگاهها تحت نظارت دقیق این دفتر قرار دارد.
او افزود: تمامی بالگردهای فعال کشور نیز تحت نظارت مستمر دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی هستند تا ایمنی عملیات هوایی در همه بخشها تضمین شود.