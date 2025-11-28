برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو دختران به میزبانی تبریز
رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقات بخش دختران رقابتهای قهرمانی کشور پس از اتمام رقابتهای بخش پسران این رقابتها در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عبدالعلی ابراهیمی درباره برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی کشور به میزبانی شهر تبریز اظهار داشت:مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی ووشو در دو بخش پسران و دختران در سالن پورشریفی تبریز برگزار میشود.
وی افزود: مسابقات پسران از ششم تا هشتم آذرماه در حال برگزاری است.
ابراهیمی درباره وضعیت تیم آذربایجان شرقی در این رقابتها گفت:ما تاکنون سه مدال طلا و یک برنز کسب کردهایم و تلاش ورزشکاران برای کسب مدالهای بیشتر ادامه دارد.
رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی در خصوص تیمهای حاضر در این مسابقات گفت:۳۴ تیم در قالب ۳۱ استان در مسابقات حضور دارند. بر این اساس هر یک از استانهای آذربایجان شرقی و تهران دو تیم در این مسابقات دارند و تیم منطقه آزاد کیش دیگر تیم حاضر در این رقابتها است.
وی درباره روند برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی کشور خاطرنشان کرد: مسابقات بخش پسران روز شنبه و با برگزاری مسابقات پایانی و مراسم اختتامیه به پایان میرسد. مسابقات بخش دختران نیز از یازدهم تا سیزدهم آذرماه در سالن پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.
ابراهیمی در پایان درباره سطح فنی مسابقات ووشو قهرمانی کشور گفت:با توجه به اینکه این مسابقات جهت اعزام به مسابقات جهانی ووشو در کشور چین و کسب سهمیه برای مسابقات المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار برگزار میشود دارای اهمیت زیادی است. بر همین اساس تیمها با تمام توان و نیرویشان در این مسابقات حضور دارند و مسابقات از لحاظ کمی و کیفی در سطح بسیار بالایی در حال برگزاری است.