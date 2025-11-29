به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تیم والیبال بنیس شبستر در چارچوب هفته پایانی نیم فصل اول لیگ دسته یک والیبال در سالن ۵ آذر تهران مهمان تیم مقاومت تهران بود. شاگردان یاشار جوادی موفق شدند در این دیدار با نتیجه قاطع سه بر صفر میزبان خود را شکست دهند.

نتایج ست‌های این مسابقه به شرح زیر ثبت شد:

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ به سود بنیس شبستر

ست دوم: ۲۵ بر ۱۶ به سود بنیس شبستر

ست سوم: ۲۵ بر ۱۶ به سود بنیس شبستر

این پیروزی جایگاه تیم بنیس شبستر را در رده دوم جدول گروه D لیگ دسته یک تثبیت کرد. در مقابل، تیم مقاومت تهران با وجود بهره‌مندی از امتیاز میزبانی در این دیدار موفق به کسب پیروزی در هیچ یک از ست‌ها نشد و این نتیجه مسیر این تیم در رقابت‌های گروه D را دشوارتر می‌سازد.