اجتماع بزرگ و خانوادگی «حجاب فاطمی» با حضور پرشور بانوان و خانوادههای تهرانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اجتماع بزرگ و خانوادگی «حجاب فاطمی» با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تقویت بنیان خانواده و نمایش همبستگی اجتماعی حول ارزشهای اسلامی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حریم خانواده و امنیت زنان، مطالباتی را از مسئولان مطرح کردند. حاضران این گردهمایی را حرکتی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و دفاع از ارزشهای زن و خانواده در برابر هجمههای فرهنگی امروزی خواندند. شرکتکنندگان در این همایش مسیر چهار راه ولیعصر تا دانشگاه تهران را پیمودند.