

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جهانی پاراکاراته، شنبه ۸ آذرماه در شهر قاهره مصر برگزار می‌شود و طبق قرعه انجام شده کاراته کا‌های کشورمان با نفرات ذیل مبارزه می‌کنند:

در گروه k ۲۱ معلولین ذهنی، معصومه ایجی درگروه یک با کشور‌های امریکا، مصر، کانادا، ایتالیا، هلند و شیلی

در گروه k ۲۲ (ذهنی- سندروم دان):نگار واشقانی در گروه ۲ با حریفانی از ایتالیا، اسپانیا، مصر، مجارستان، مصر و کرواسی

در گروه k ۲۲ (معلولین ذهنی- سندروم دان): حافظ حافظی کیا بوسنی، هند، مصر، کرواسی، مصر، کرواسی، شیلی، مجارستان و آلمان

در گروه k ۲۲ کم توان ذهنی، فرزاد صفوی با مجارستان، ایتالیا، مصر، آمریکا، آلمان، اسپانیا و مجارستان

در گروه ۲ k ۳۰ ویلچر، لیلا چالیان انگلیس، مصر، اوکراین، مصر و ترکیه

در دسته k ۱۰، نابینا و کم بینا، رحیم گل محمدی در گروه یک با هند، مصر، مکزیک، کرواسی، آمریکا و فرانسه