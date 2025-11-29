پخش زنده
امروز: -
مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه در حوزه فوتوکاتالیزورهای پیشرفته در مجله معتبر بینالمللی به چاپ رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مقاله حاصل از فعالیتهای پژوهشی محسن پادروند، عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه، در حوزه فوتوکاتالیزورهای نوین در مجله علمی بینالمللی Advanced Composites and Hybrid Materials با ضریب تأثیر ۲۱٫۸ منتشر شد.
استاد دانشگاه مراغه گفت: در این پژوهش، طیف گستردهای از رویکردهای قابل صنعتیسازی در ساخت سامانههای فوتوکاتالیستی، همراه با مزایا و محدودیتهای هر روش مورد بررسی قرار گرفته است.
محسن پادروند افزود: در این مقاله کاربردهای زیستمحیطی سامانههای فوتوکاتالیستی در حذف یا تبدیل مؤثر آلایندهها و نیز فرآیندهای تبدیل انرژی، بهصورت جامع تشریح شده و تلاش شده است تا تصویری روشن از ظرفیتهای این فناوری در پاسخ به چالشهای محیطزیستی و انرژی ارائه شود.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی مقاله، تحلیل سازوکار عملکرد سامانههای سهنیمهرسانا و نحوه بهرهگیری همزمان از ویژگیهای الکترونی و حساسیت نوری آنها برای دستیابی به راندمان بالاتر است.
استاد دانشگاه مراغه افزود: با تبیین مکانیسمهای انتقال و جدایش بار، چشمانداز بهکارگیری عملی این ساختارها در مقیاس صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پادروند خاطرنشان کرد: بهمنظور غلبه بر محدودیتهای سامانههای فوتوکاتالیستی سنتی، از اوایل سال ۲۰۲۱ نانوکامپوزیتهای مبتنی بر اتصالات ناهمگون دوگانه از نوع طرح S شامل سه نیمهرسانا معرفی شدهاند.
وی گفت: این ساختارها بهدلیل مکانیزم منحصربهفرد انتقال بار، نقش مهمی در رفع چالشهای موجود و تسریع روند توسعه فوتوکاتالیستها در مسیر کاربردهای صنعتی ایفا میکنند.
استاد دانشگاه مراغه افزود: در این مقاله، جایگاه و ظرفیت این دسته از ساختارهای نوین بهطور ویژه مورد بحث و آیندهنگری قرار گرفته است.