سازمان توسعه تجارت اعلام کرد، کارتهای بازرگانی فاقد رتبه بندی از روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس نامه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت یکهفتهای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی که برای رفع مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه جدید سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده بود، امروز ۸ آذر ۱۴۰۴ به پایان میرسد.
این نامه که به امضای محمدعلی دهقان دهقانی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت رسیده، خطاب به معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. در این نامه تأکید شده اجرای بخشنامه شماره ۶۲۳۱۱۸۸ سازمان ملی استاندارد از ۲۴ آبانماه منجر به ایجاد محدودیت در خروج کالاهای صادراتی، بهویژه برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی، و توقف برخی محمولهها در گمرکات شده است.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که بهمنظور جلوگیری از خسارت به صادرکنندگان و تداوم صادرات کالاهای فسادپذیر، طی یک هفته اخیر امکان صادرات برای صادرکنندگانی که حداقل سقف صادراتی ۱۰ هزار دلار را احراز میکنند، فراهم شده است.این مهلت امروز، ۸ آذر، پایان مییابد و طبق اعلام رسمی، تمدید نخواهد شد.
در این نامه از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته شده ضمن ابلاغ فوری موضوع به گمرکات اجرایی سراسر کشور، فرآیند خروج محمولههای مشمول این مهلت بدون وقفه انجام گیرد تا از ایجاد اختلال جدید در زنجیره صادرات جلوگیری شود.